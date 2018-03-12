Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение у резиденции посла Ирана в Вене и был застрелен местными вооруженными силами.

«Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами», - сообщила полиция Вены в своем Twitter.

По сообщениям местных СМИ, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии. В результате инцидента один военнослужащий получил легкое ранение. В настоящий момент он находится в больнице.