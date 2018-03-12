Трамп предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев

Президент США Дональд Трамп считает, что американские суды должны ввести смертную казнь для наркоторговцев. На эту идею, по словам американского лидера, его вдохновил глава КНР Си Цзиньпин.

«Это то, о чем мы уже должны думать, хотя я не знаю, готова ли страна к этому. Единственный способ решить проблему с наркотиками - это жесткость. Когда вы ловите торговца наркотиками, вы должны убрать его надолго», - цитирует AmericaRU слова президента США.

Издание отмечает, что администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о внесении изменений в политику, чтобы позволить стороне обвинения добиваться смертной казни для торговцев наркотиками.

Ранее президент США уже говорил, что смерть наркоторговца – это единственный способ борьбы с опиоидной эпидемией.