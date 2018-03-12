Опубликовано видео крушения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке

Пользователь социальной сети Twitter опубликовал кадры крушения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке.

«Только что был свидетелем крушения вертолета в Ист-Ривер. Надеюсь, все в порядке», - написал автор ролика под своей публикацией.

Ранее Sky News сообщил, что в Нью-Йорке в пролив Ист-Ривер упал вертолет. По данным издания, на борту воздушного судна, предположительно, находились несколько человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели и водолазы. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.