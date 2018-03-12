Ткачев назвал причины низкого спроса на турецкие помидоры в России

Поставки помидоров из Турции с момента получения разрешения на ввоз в РФ находятся на низком уровне. Причиной этого является невысокий спрос на турецкие помидоры в России. Соответствующее заявление сделал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев во время выступления на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

«Мы открыли для Турции квоту — 50 тыс., а я вам скажу, что прошло практически около полугода и всего лишь завезено 10 тыс. тонн. Или того меньше», — сообщил Ткачев.

Министр добавил, что за время действия эмбарго российские производители сумели развить производство качественных томатов, и граждане России теперь предпочитают отечественную продукцию.

«Наш потребитель уже приучен к российским помидорам, более качественным, по более низкой, доступной цене», — сказал глава Минсельхоза РФ.

Российский кабинет министров разрешил возобновить ввоз томатов из Турции с 1 ноября, однако их ввоз ограничен 50 тыс. тонн в год. Квота вводилась с целью поддержки российских производителей помидоров.

Напомним, РФ ввела запрет на поставки помидоров и другой сельхозпродукции из Турции 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии осенью 2015 года.