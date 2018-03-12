Националисты провели шествие в центре Вильнюса

Вечером 11 марта в Вильнюсе в честь 28-й годовщины Дня восстановления независимости Литвы состоялось шествие национал-патриотических сил страны. Участники акции скандировали лозунг «Литва для литовцев» и несли плакаты с этой надписью на фоне национального флага.

Как сообщают местные СМИ, в шествии национал-патриотов участвовали около тысячи человек. Колонна людей прошла с Кафедральной до Лукишской площади, где после состоялся митинг. Часть митингующих выступала против строящейся рядом с городом Островец Гродненской области атомной станции, некоторые сетовали на угрозы в отношении традиционных семей.

Местная полиция не зафиксировала нарушений порядка во время акции.