Одну из первых фотокамер Leica продали на аукционе в Вене за рекордные $3 млн

Одну из первых фотокамер Leica продали на аукционе Westlicht в Вене за рекордные для фотоаппаратов $2,976 миллионов.

«Эта рекордная цена демонстрирует продолжающийся и постоянно растущий миф бренда Leica», — приводит ТАСС слова руководителя немецкой компании Leica Camera AG Андреаса Кауфмана.

Проданный экземпляр был сделан в 1923 году, за два года до начала серийного производства аппаратов Leica. Сейчас в рабочем состоянии находятся лишь три таких аппарата, и один из них теперь принадлежит неизвестному коллекционеру из Азии.