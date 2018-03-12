Западная часть Лондона погрузилась в темноту из-за проблем с электричеством

Вечером 11 марта несколько кварталов в лондонском районе Вест-Энде остались без света. В западной части столицы Великобритании не работают светофоры и уличное освещение. Кроме того, был прерван показ нескольких театральных постановок.

Как передает информагентство ТАСС, энергетическая компания UK Power Networks уже извинилась перед потребителями и сообщила, что отключения произошли из-за проблем с подземным кабелем. По словам энергетиков, восстановить подачу электроэнергии удастся к 23:30 по местному времени (02:30 мск).