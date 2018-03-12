Крым и Краснодарский край заключили соглашение о сотрудничестве в туризме

Республика Крым (РК) и Краснодарский край заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан руководителями профильных министерств регионов Вадимом Волченко и Христофором Константиниди. Мероприятие прошло в российской столице в рамках международной туристской выставки «Интурмаркет-2018».

Как передает пресс-служба Минкурортов Крыма, соседние регионы собираются в ближайшие пять лет вести скоординированную политику в сфере развития туризма, индустрии гостеприимства и межрегионального сотрудничества. РК и Краснодарский край решили эффективно использовать свой историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал (в том числе в зимний период), помогать развитию экскурсий и отдыха организованных тургрупп, вести сотрудничество в организации единой сети туристских маршрутов.

«С Краснодарским краем нас объединяет общее побережье, общие перспективы в формировании турпродуктов, общие исторические и культурные ценности и даже гастрономические предпочтения в виде черноморской кухни. Нас объединяют транспортные потоки и Крымский мост!», — заявил руководитель Минкурортов Республики Крым Вадим Волченко.

Министр подчеркнул, что регионы имеют «единые проблемы», такие как высокая стоимость перелета в сезон и «вопросы вывода туристического бизнеса из тени».

В свою очередь Христофор Константиниди сообщил, что в рамках подписанного соглашения регионы собираются создать единую сеть туристских маршрутов и экскурсий, а также наладить партнерские отношения в развитии всей территории Черноморского кластера.