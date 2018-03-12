Он мог бы играть в театре: немецкий политик рассказал, как в Германии относятся к Порошенко

Руководитель партии «Левые» в регионе Оснабрюк и глава проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» рассказал, как в ФРГ относятся к президенту Украины Петру Порошенко.

По словам Маурера, уже ни у кого не вызывает удивление, что на Украине «Порошенко называют клоуном».

«Ну, у нас (в Германии. — ред.) говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем», — сказал Маурер.

Политик отметил, что украинского лидера уже «никто не воспринимает всерьез». Представитель фракции «Левые» также добавил, что, по его мнению, время Порошенко прошло.

«Я думаю, там уже, за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко», — заявил Маурер.

Также, по мнению немецкого политика, в настоящий момент уже никто не будет делать ставку на действующего президента Украины.

«Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль», — подчеркнул Маурер.

Ранее сообщалось, что заявление президента Украины Петра Порошенко о появлении в стране высокоскоростной 4G-сети вызвало бурную реакцию пользователей Facebook.