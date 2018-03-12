Юлия Самойлова представила композицию, с которой выступит на «Евровидении-2018»

Российская артистка Юлия Самойлова исполнит песню I Won’t Break! на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне.

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», - приводит пресс-служба Первого канала слова Самойловой.

Над новой песней для российской исполнительницы работала та же интернациональная группа авторов, что и в прошлом году: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Официальное видео снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в португальской столице.

Ранее сообщалось, что певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидении-2018».

Лиссабон получил право на проведение «Евровидения-2018» после победы Салвадора Собрала на конкурсе, который прошел в Киеве в мае 2017 года.

Самойлова должна была выступать на «Евровидении» 2017 года с песней Flame Is Burning, однако СБУ на три года запретила артистке въезд в страну из-за ее гастролей в Крыму, который Украина считает своей территорией.

Песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Принимать участие в нем будут 43 страны.