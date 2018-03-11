В Москве стартовал финал Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!». 146 лучших студентов со всей России встретились на площадке Центрального дома предпринимателей.

В течение двух дней, с 11 по 12 марта, участники будут соревноваться в управлении виртуальной компанией под наблюдением ведущих экспертов и бизнесменов, представителей компаний ПАО Сбербанк России, ПАО МТС, Леруа Мерлен, X5 Retail Group, Особая экономическая зона Алабуга и других.

Победителей соревнований огласят на форуме «Россия — страна возможностей».