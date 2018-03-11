В Германии неизвестные подожгли мечети и турецкие культурные центры

В Германии в ночь на 11 марта неизвестные совершили несколько актов вандализма в отношении турецких мечетей и культурных центров.

Как сообщает газета Berliner Zeitung, в районе Райниккендорф в Берлине группа неустановленных лиц подожгла мечеть и турецкий культурный центр. В результате происшествия пострадавших нет, однако главное помещение мечети было полностью уничтожено огнем.

Полиция полагает, что поджог мог быть политически мотивированным, поскольку организация «Турецко-исламский союз за религиозные связи», к которой относился культурный центр, имеет прямое отношение к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану. Следствие рассматривает несколько версий, включая нападение правых экстремистов или несогласных с политикой Турции курдов, а также разногласия внутри турецкой общины.

Также нападения были совершены в Мешеде (Северный Рейн — Вестфалия), где неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание центра «Союза турецко-немецкой дружбы» и в городе Лауффен-ам-Неккар (Баден-Вюртемберг), где неустановленные лица подожгли мечеть турецкой диаспоры.