Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов представил продолжение триллера «Убрать из друзей». Премьерный показ картины состоялся на американском фестивале South by Southwest в Техасе.

Как сообщает информагентство ТАСС, сиквел получил название «Убрать из друзей: Даркнет». Сопродюсером Бекмамбетова выступил Джейсон Блум.

О дате, когда фильм появится на экранах в России, пока ничего не сообщается.

В основе сюжета лежит история молодого человека, который обнаружил в своем компьютере скрытые файлы и погрузился в мир даркнета. Картина снята в жанре «скрин лайф» – все действия происходят на экране главного героя.

Режиссером и автором сценария является Стивен Саско, получивший известность после картин «Проклятие», «Проклятие 2», «Игра на выживание».

Первую часть «Убрать из друзей» мир увидел в 2015 году. В Монреале картина была награждена как самый инновационный фильм.