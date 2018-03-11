Два часа не оказывали помощь: в Китае погиб российский футболист

Российский футболист Владимир Герасимов, ранее выступавший за клуб «Металлург Выкса», погиб в Китае. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ФК.

Герасимов ехал на скутере и был сбит другим автомобилем. Совершив преступление, водитель скрылся с места происшествия. На протяжении двух часов 28-летний футболист оставался жив, однако не получил медицинской помощи и скончался.

В данный момент ведется сбор средств на транспортировку тела спортсмена на Родину. За свою карьеру футболист выступал за клубы «Металлист Королев», «Волочанин-Ратмир», «Ника» и чешский ФК «Богемианс».