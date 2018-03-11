Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении-2018»

Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидении-2018». Об этом было объявлено в воскресном эфире программы «Время» на Первом канале.

Самойлова должна была выступать на «Евровидении» 2017 года, проходившего в Киеве с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины на три года запретила артистке въезд в страну из-за ее гастролей в Крыму, который Киев безосновательно считает своей территорией.

Песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Принимать участие в нем будут 43 страны.