Выгнали людей и повесили флаги: в ЛНР рассказали о бесчинствах «Правого сектора»* в Донбассе

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики фиксируют рост числа преступлений, совершенных украинскими националистами в Донбассе. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представителя силовых структур ЛНР Андрея Марочко.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, третьего марта в село Золотое в Попаснянском районе прибыла организованная группа радикалов из «Правого сектора», их было около 20 человек. Националисты устроили террор.

«Сразу же карателями начался террор местного населения: занятие домов и мародёрство, вывешивание на зданиях своих флагов», - сказал Марочко.

Ранее стало известно, что группа воюющих в Донбассе боевиков националистического батальона «Правый сектор»* попытались прорваться на территория Луганской Народной Республики для совершения провокаций. Прорыв радикалы устроили возле населенного пункта Калиново.

*«Правый сектор» — украинское объединение националистических организаций, признанное экстремистским на территории РФ.