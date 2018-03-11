Умер актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший

Советский актер театра и кино Дмитрий Дмитриевич Дорлиак ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его близких.

Актер скончался в результате тяжелой болезни. Отпевание прошло 2 марта в храме Александра Невского в Париже.

Дмитрий Дмитриевич Дорлиак был сыном актера театра имени Вахтангова Дмитрия Львовича Дорлиака. Он выступал на сценах Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке и Ленкома.

Всесоюзную известность актер приобрел после съемок в фильмах «Следствие ведут знатоки», «Мегрэ колеблется» и других.

Также он является племянником певицы Нины Дорлиак, жены выдающегося пианиста Святослава Рихтера. Спустя годы он напишет книгу о знаменитом дуэте музыкантов «Мимолетности Святослава Рихтера: воспоминания».