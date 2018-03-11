На следующей неделе в Москву придет оттепель
Она продлится три дня, потом снова наступит зима. Настоящая весна придет позже.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
На следующей неделе жителей и гостей столицы ждет первая весенняя оттепель, об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Двенадцатого марта в Москве потеплеет до +5 градусов по Цельсию, погода будет преимущественно солнечной, осадки ожидаются, однако небольшие. Относительное тепло сохранится в столице на три дня.
Однако во второй половине недели весна опять сдаст позиции. Столбик термометра может опуститься до отметки -10 градусов по Цельсию, вернется снег и осадки. Приход настоящей весны ожидает только во второй половине марта, однако ожидать этого с уверенностью нельзя.