На следующей неделе в Москву придет оттепель

На следующей неделе жителей и гостей столицы ждет первая весенняя оттепель, об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Двенадцатого марта в Москве потеплеет до +5 градусов по Цельсию, погода будет преимущественно солнечной, осадки ожидаются, однако небольшие. Относительное тепло сохранится в столице на три дня.

Однако во второй половине недели весна опять сдаст позиции. Столбик термометра может опуститься до отметки -10 градусов по Цельсию, вернется снег и осадки. Приход настоящей весны ожидает только во второй половине марта, однако ожидать этого с уверенностью нельзя.