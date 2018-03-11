Путин признался, что играть в хоккей, когда поддаются, не интересно

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин», что ему неинтересно играть в хоккей, когда его соперники выкладываются не в полную силу.

«Удовольствие - в победе», - приводит агентство ТАСС слова главы государства.

Российский лидер также признался, что ему нравится забивать голы. Несмотря на то, что президент не любит играть в «поддавки», коллеги стараются его беречь.

«Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким "чайникам", как я"», - рассказывает Путин.

Также, по словам президента, схватки на льду, которые происходят во время игры, не влияют на рабочие отношения.