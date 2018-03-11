Ученые рассказали, почему использование смартфонов «убивает» мозг

Смартфон приучают мозг современного человека жить в состоянии постоянного стресса и страха ожидания, что негативно сказывается на его работе. Об этом рассказал изданию Business Insider врач-эндокринолог Роберт Ластиг.

Дело в постоянно возникающих уведомлениях, о которых сообщает смартфон пользователю. По данным исследований, 86% процентов жителей США постоянно проверяют почту, мессенджеры и аккаунты в социальных сетях, испытывая при этом стресс.

Стресс объясняется необходимостью переключаться с одной задачи на другую каждый раз, когда приходит уведомление. При этом выделяется гормон стресса – кортизол, так как мозг человека изначально приучен к концентрации на одной задаче в один момент времени.

Большое количество кортизола приводи к «расстройству» префронтальной коры мозга, говорится в материале. Она отвечает за ряд важных мыслительных функций, но от «расстройства» начинает функционировать слабее и человек начинает делать глупости чаще. Бороться с этим можно, только вытеснив процесс использования смартфона вне рамок так называемого «адекватного социального поведения», подобно курению, уверен Ластиг.