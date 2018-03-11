Частный турецкий самолет разбился на западе Ирана
Самолет, летевший из ОАЭ в Стамбул, рухнул в Иране.
Фото: Kian Nader/ Mokhtari/ twitter
Частный турецкий самолет, направлявшийся из Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах в турецкий Стамбул, потерпел крушение недалеко от города Шахре-Корд в Иране.
Самолет врезался в гору и загорелся, пишет Sky News Arabia.
В результате крушения не менее 11 человек погибли, среди них было 8 пассажиров и трое членов экипажа. Сколько всего людей находились на борту воздушного судна, не сообщается.
Спасатели пытаются добраться до места происшествия.