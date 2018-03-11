Шойгу объяснил, почему Путин не мог не прилететь в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, по каким причинам президент Владимир Путин прилетел в Сирию. О полете главы государства в воюющую страну глава оборонного ведомства вспомнил в интервью журналисту Андрею Кондрашову для документального фильма «Путин».

Путин прилетел в Сирийскую арабскую республику в декабре 2017 года, чтобы объявить о выводе основной группировки российских войск. Он сделал это лично, несмотря на опасность, потому что не мог поступить иначе, отметил Шойгу

«Наш президент не мог не полететь. Конечно, мы не задаем такие вопросы, что может быть опасно, не надо… Опасно везде. Он летал и в другие опасные места. Предупреждали, говорили, может, не надо. Но он принимал решение и ехал», - сказал Шойгу в ходе беседы.

В ответ журналист заметил, что лидеры стран коалиции, которая проводит военную операцию в Сирии, не ездят в зону боевых действий и при этом «нормально себя чувствуют».