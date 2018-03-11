Стая собак насмерть загрызла мужчину и ранила женщину в Подмосковье

Стая бродячих собак загрызла насмерть мужчину и ранила женщину под Истрой. Об этом сообщается на сайте СК по Московской области.

Тело молодого человека с рваными ранами, характерными при укусах собак, обнаружили в поселке Курсаково Истринского района в воскресенье.

Также в местную больницу была доставлена женщина. Предполагается, что ее покусали те же собаки.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с сотрудниками службы по отлову животных начали проверку инцидента.