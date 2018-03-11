Путин рассказал, чем России грозила реализация «югославского» сценария в 90-х

Президент России Владимир Путин рассказал о последствиях возможной реализации «югославского» сценария для РФ, к которому подталкивали страну в 90-е годы. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову для документального фильма «Путин».

По мнению президента, в случае реализации в Российской Федерации сценарии развала страны по примеру Югославии, потери были бы несоизмеримо больше, чем те, которые случились в ходе событий конца 90-ых на Кавказе.

«Нас точно бы толкали по пути югославского распада. А в этом случае страдания и русского, и других народов РФ были бы несоизмеримо большими, чем те потери, которые мы понесли в ходе тяжелых событий конца 90-х, начала 2000-х годов в борьбе с международным терроризмом на Кавказе», - сказал Владимир Путин.

В ходе беседы президент коснулся многих других тем государственной жизни России. В частности, он отметил что Вооруженные силы России за последние годы были не просто возрождены, но фактически созданы заново.