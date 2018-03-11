Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла Украины

Регулярные протесты посла Украины Андрея Мельника по поводу поездок немецкой делегации в Крым и Донбасс вынудили Берлин указать украинскому дипломату на его место.

Об этом в интервью, выложенном на YouTube, рассказал председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер.

По словам немецкого политика, неоднократно посещавшего Крым, Мельник много раз был у главы МИД Германии Зигмара Габриэля и высказывал министру претензии из-за поездок немецкой делегации. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко обращался к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и просил наказать депутатов. Маурер назвал действия посла и президента абсурдными.

«Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "Правые секторы"*», - отметил политик.

Маурер рассказал, что терпение ФРГ закончилось, и послу объяснили, что Киев может протестовать, но «не вмешиваться во внутренние дела Германии». Самому же дипломату рекомендовали делать свою непосредственную работу.

*Организация запрещена в России.