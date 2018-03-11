Путин объяснил причину трагедии подлодки «Курск»

Президент России Владимир Путин объяснил, почему стала возможна трагедия, случившаяся с подводной лодкой «Курск» в 2000-м году. Об этом президент рассказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову для документального фильма «Путин».

Глава государства признал, что катастрофа подлодки «Курск» произошла вследствие огромных проблем, которые испытывали Россия после развала Советского Союза. Сложности коснулись всех сфер государственной жизни, в том числе состояния Вооруженных сил.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армии не коснуться...», - признал Владимир Путин.

Президент добавил, что на момент катастрофы он только приступил к исполнению обязанностей главы страны и даже не успел узнать, что Северный флот проводит серьезные учения. Услышав от министра обороны о потере подлодки, Путин не сразу смог осознать, что произошла трагедия такого масштаба.

В ходе беседы президент коснулся и современного состояния Вооруженных сил России. Путин подчеркнул, что армия не просто возродилась, но была фактически создана заново. При этом Владимир Путин особо отметил, что обеспечивая собственную обороноспособность, другим странам Россия не угрожает. Это касается и арктических территорий, которые, по словам президента, наша страна намерена развивать и впредь, в том числе, и с точки зрения безопасности.