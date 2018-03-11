Путин рассказал о своих дочерях

Президент России Владимир Путин признался, что не всегда был требователен к своим дочерям, но его радует то, как они относятся к труду.

«Они стараются, работают очень много, я в этом смысле очень доволен. Как они относятся, во всяком случае, к труду. Они – трудоголики», - рассказал он в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин» (цитата «Интерфакса»).

Национальный лидер добавил, что его дочери обсуждают с ним меру, которые могут улучшить жизнь в России, но личная жизнь его детей находится в их руках.

Путин отметил, что его родители создавали благоприятные условия для его развития, «были заточены на его будущее и жизненные результаты».