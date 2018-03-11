Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ

В данный момент в Донбассе объявлено «абсолютное перемирие», однако бойцы ВСУ предпочитают по-прежнему перемещаться между позициями бегом, опасаясь снайперов. Видео опубликовано на YouTube-канале издания WarGonzo.

Запись сделана бойцами донбасского разведывательного батальона «Спарта». Донецкие военные сняли перебежки украинских солдат, которые, зная о снайперском мастерстве противника, передвигаются как можно быстрее. Запись ролика бойцы сопровождали ироническими комментариями в адрес атлетических способностей солдат ВСУ.

Ранее было опубликовано видео, снятое в Донбассе после обстрела автомобиля с российским депутатом Алексеем Журавлевым. Солдаты ВСУ обстреляли группу машин, в одной из которых находился российский парламентарий, несмотря на объявленное днем ранее перемирие.