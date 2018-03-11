Гройсман заявил, что украинцы могут еще «ужаться» в потреблении газа

Украина способна еще сильнее «затянуть пояса» в плане газового потребления. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на личной странице в Facebook, публикуя данные об энергоэффективности страны.

Согласно заявлению Гройсмана, за 2017-й год Украина потребила 18 миллиардов кубометров газа. Это на шесть миллиардов меньше, чем в 2014-м году. Однако это еще не предел. По данным премьер-министра, украинцы могут «ужаться» еще на пять миллиардов кубометров к 2022 году.

Кроме того, глава украинского правительства обратил внимание на то, что в стране растет количество домохозяйств, которые используют солнечные установки для получения электроэнергии.

Ранее в МВФ объяснили, почему украинцы должны больше платить за газ. Разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления, в связи с этим их необходимо повысить, как заявил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман.