Путин рассказал, как его отец спас его мать во время Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин» рассказал о своем отце, воевавшим в годы Великой Отечественной, и как он спас его мать. По словам главы государства, его отец Владимир Путин получил тяжелое ранение на фронте и остался лежать в госпитале. Как только он смог ходить, то сразу же на костылях навестил свою жену.

«Мама осталась одна, и как только отец смог ходить, он пришел ее навестить и увидел, что она лежит уже рядом с вынесенными из подъезда трупами», - цитирует ТАСС слова Путина.

«Он подошел к ней, приложился ухом и говорит санитарам: "Она же жива еще!". На что получил ответ: "Она по дороге дойдет, она уже не выдержит"», - говорит президент.

По словам Путина, его отец набросился с костылями на санитаров и заставил поднять ее назад, в квартиру.

Глава государства рассказал и о гибели старшего брата, Виктора. Пока его отец воевал, ребенка забрали у матери в детский дом для последующей эвакуации, где он заболел дифтеритом и умер зимой 1942 года.

Российский лидер заявил, что русский народ больше не испытывает ненависти к немцам после Великой Отечественной войны, поскольку «время лечит все раны». Президент также указал на необходимость делать выводы из прошлого, чтобы не допустить в будущем подобных ошибок.