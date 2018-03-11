Путин рассказал о работе его деда у Ленина и Сталина
Дед президента воевал в Первую мировую, а потом работал поваром у лидеров СССР.
Видео: Дмитрий Киселёв/ ВКонтакте
Президент России Владимир Путин рассказал о трудовой биографии своего деда. Рассказом глава государства поделился в интервью журналисту Андрею Кондрашову для документального фильма «Путин».
Дед Путина воевал на российско-австрийской фронте во время Первой мировой войны, а после служил поваром, причем он работал сразу с двумя лидерами советского государства.
«Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках», - поделился Путин (цитата по РИА Новости).
В ходе той же беседы президент рассказал об отношениях с Ангелой Меркель, которая периодически дарит ему пиво. Путин признался, что предпочитает пенный напиток из Радеберга.