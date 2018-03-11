Польша собралась построить забор на границе с Россией

Власти Польши собираются построить стену протяженностью более 1,2 тысяч километров на границе с Россией, Украиной и Белоруссией. Это должно помочь в борьбе с африканской чумой, пишет портал Agropolska.

Закон, который подготовили депутаты польского сейма, предполагает строительство преграды с 2018 по в 2020 годы. Ограждение пройдет вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией на территории Варминско-Мазурского, Подляского, Любельского и Подкарпатского воеводств.

Финансировать проект будут из бюджета. Забор из оцинкованной сетки обойдется государству примерно в 60 миллионов евро.