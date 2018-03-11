Могерини заявила о готовности ЕС поддержать ввод миротворцев в Донбасс

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз поддержит ввод миротворцев в Донбасс, если это будет способствовать реализации Минских соглашений и урегулирования конфликта на востоке Украины.

Дипломат напомнила, что решение о миротворческой миссии принимает Совет Безопасности ООН, а не Евросоюз.

«Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за"», - сказал Могерини в интервью украинскому изданию УНИАН.

По словам Могерини, минские договоренности представляют собой план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, и реализация этих соглашений должна быть продолжена.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны будут добиваться размещения миротворцев в Донбассе на приемлемых для Киева условиях.