Путин рассказал, что иногда получает в подарок пиво от Меркель
Об этом глава государства сказал в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель иногда дарит российскому президенту Владимиру Путину немецкое пиво. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову.
«Мне Ангела время от времени (передает) несколько бутылочек Радебергского пива», - сказал он (цитата по РИА Новости).
Интервью Кондрашову Путин дал в рамках фильма «Путин», опубликованного в социальных сетях.