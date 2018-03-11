Путин рассказал, что иногда получает в подарок пиво от Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель иногда дарит российскому президенту Владимиру Путину немецкое пиво. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Андрею Кондрашову.

«Мне Ангела время от времени (передает) несколько бутылочек Радебергского пива», - сказал он (цитата по РИА Новости).

Интервью Кондрашову Путин дал в рамках фильма «Путин», опубликованного в социальных сетях.