В Милане загорелась бумажная фабрика с тоннами продукции

Крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Милане, где хранились тонны продукции. На кадрах, которые опубликовало видеоагентство Ruptly, видно, что всен здание полностью охвачено огнем.

Как сообщает местное издание Leggo, часть полыхающего строения уже обрушилась. Спасателям в целях безопасности пришлось эвакуировать жильцов двух соседних домов. Несколько десятков семей отправились к родственникам или в центры временного размещения.

С огнем борются сразу восемь пожарных расчетов, которым удалось взять пламя под контроль. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.