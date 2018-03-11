Опубликовано видео с места ликвидации террористов в Саратовской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с места ликвидации преступников, планировавших теракт в Саратовской области. Они были уничтожены силовиками 11 марта при попытке оказать сопротивление.

Сотрудники ФСБ пытались остановить автомобиль, в котором находились подозреваемые, но те открыли стрельбу. Ответным огнем их ликвидировали.

На месте происшествия впоследствии были найдены пистолеты и гранаты, а также самодельная бомба мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, она была начинена поражающими элементами.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, говорится на сайте ведомства.