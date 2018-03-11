«Вызывает шок»: британские СМИ оценили видео пуска ракеты «Кинжал»

Видео, на котором запечатлен учебно-боевой пуск ракеты авиационного комплекса «Кинжал», вызывает шок. Об этом пишет британское издание Daily Star.

Посвященный публикации видео пуска материал озаглавлен «Россия показала шокирующее видео запуска гиперзвуковой ракеты со скоростью 12345,86 километров в час». В тексте автор статьи цитирует пресс-релиз российского Министерства обороны и вспоминает о презентации «Кинжала» президентом Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию.

Ранее стало известно, что экипаж истребителя МиГ-31 выполнил практический пуск ракеты комплекса «Кинжал». Боевой истребитель выполнил пуск из стратосферы. Он прошел штатно, гиперзвуковая ракета успешно поразила заданную цель на полигоне.

Ракета «Кинжал» летит со скоростью, которая превышает скорость звука в десять раз. За счет возможности маневрирования на любом участке полета она способна преодолевать любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Обычные и ядерные боевые снаряды «Кинжал» может доставить на дальность более двух тысяч километров.