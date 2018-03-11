Путин рассказал, как принимал решение, сбивать ли самолет в день открытия Игр в Сочи

Президент России Владимир Путин в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин» рассказал, что в день открытия зимних Олимпийских игр в Сочи ему пришлось принимать решение, сбивать ли самолет. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, информация о якобы захвате самолета, следовавшего из Харькова в Стамбул террористом, поступила из оперативного штаба Олимпиады, когда он вместе с руководителями МОК направлялся на стадион «Фишт».

Речь шла о Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, захватчики пассажирского самолета требовали посадить его в Сочи. В фильме глава ФСБ Александр Бортников сообщил о том, что было принято решение «поднять боевую авиацию, чтобы контролировать полет самолета».

Путин рассказал, что спросил в тот момент у сотрудников оперативного штаба, какие есть предложения.

«В соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации (...) сбить», - вспомнил российский лидер.

Путин приказал действовать в соответствии с планом. Однако трагедии удалось избежать. Через несколько минут президенту еще раз позвонили и сообщили, что это было пьяным дебошем одного из пассажиров, и самолет скоро сядет в Стамбуле.