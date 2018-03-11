Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Боевики выпустили более 50 мирных жителей из Восточной Гуты

Вадим Иванов
15:51 11.03.2018
Эвакуация стала возможна благодаря содействию сирийской армии и российского Центра по примирению враждующих сторон.

Сразу 52 мирных жителя, включая 26 детей, в ночь на 11 марта покинули Восточную Гуту. Это первый масштабный организованный выход мирных жителей через гуманитарный коридор.

Эвакуация стала возможна благодаря содействию сирийской армии и российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщил его представитель Владимир Золотухин.

По словам генерал-майора, люди, выведенные из опасного района, сейчас находятся  в населенном пункте Адра. В ближайшее время им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская.

Сирийцы рассказывают, в последние месяцы они жили в постоянном страхе. При боевиках за малейшую провинность можно было лишиться головы. Участие в их судьбе российских офицеров они называют спасением.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что боевики согласились начать выпускать мирных жителей из Восточной Гуты в обмен на свой собственный безопасный выход.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В сирийской Восточной Гуте сложила оружие первая очередь боевиков
Дата10.03.2018, 22:10
В сирийской Восточной Гуте сложила оружие первая очередь боевиков
Путин: Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения
Дата11.03.2018, 17:14
Путин: Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Дата10.03.2018, 08:27
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Оружие возмездия: как Россия намерена отвечать на новые вызовы и угрозы своей безопасности
Дата11.03.2018, 14:00
Оружие возмездия: как Россия намерена отвечать на новые вызовы и угрозы своей безопасности
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
Дата11.03.2018, 08:40
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
16:44 Армия
Видео
Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина в Сирии
15:51 В стране и мире
Видео
Боевики выпустили более 50 мирных жителей из Восточной Гуты
14:56 В стране и мире
Видео
В Сирии мы протестировали 210 новых образцов оружия - Шойгу
13:05 В стране и мире
Видео
Боевики готовы отпустить десятки жителей Восточной Гуты в обмен на свой безопасный выход
22:10 В стране и мире
В сирийской Восточной Гуте сложила оружие первая очередь боевиков
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:14 Армия
Видео
Путин: Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения
16:22 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места ликвидации террористов в Саратовской области
16:13 В стране и мире
Видео
«Вызывает шок»: британские СМИ оценили видео пуска ракеты «Кинжал»
16:10 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, как принимал решение, сбивать ли самолет в день открытия Игр в Сочи
13:21 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео скандального выступления актера Михаила Ефремова в Самаре
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
Шейнин отреагировал на новость о «нападении» на него украинского десантника Видео
Шейнин отреагировал на новость о «нападении» на него украинского десантника
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.