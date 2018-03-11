Боевики выпустили более 50 мирных жителей из Восточной Гуты

Сразу 52 мирных жителя, включая 26 детей, в ночь на 11 марта покинули Восточную Гуту. Это первый масштабный организованный выход мирных жителей через гуманитарный коридор.

Эвакуация стала возможна благодаря содействию сирийской армии и российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщил его представитель Владимир Золотухин.

По словам генерал-майора, люди, выведенные из опасного района, сейчас находятся в населенном пункте Адра. В ближайшее время им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская.

Сирийцы рассказывают, в последние месяцы они жили в постоянном страхе. При боевиках за малейшую провинность можно было лишиться головы. Участие в их судьбе российских офицеров они называют спасением.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что боевики согласились начать выпускать мирных жителей из Восточной Гуты в обмен на свой собственный безопасный выход.