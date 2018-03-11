Путин рассказал, как его вертолет попал под обстрел в Чечне в начале 2000-х

Вертолет с президентом России Владимиром Путиным на борту был обстрелян боевиками на территории Чечни в начале двухтысячных годов. Об этом глава государства рассказал в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

Тогда президент направлялся на место героический гибели псковских десантников. Как признался Путин, сначала он принял обстрел за салют, поскольку событие происходило в канун новогодних праздников.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Это уже лётчики сказали - какой салют, мы под обстрелом», - сказал Путин (цитата по агентству «Интерфакс»).

В ходе той же беседы президент России рассказал о секрете свой работоспособности. По словам Путина, энергией его заряжает уверенность в правильности того, что делаешь, и готовность посвятить этому всю жизнь.