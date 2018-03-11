Путин назвал единственную вещь, которую не способен простить

Президент России Владимир Путин озвучил единственную вещь, которую не может простить. Этой информации глава государства поделился в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

В беседе с журналистом президент рассказал, что умеет прощать, и может простить практически все. Но есть одна вещь, которую простить Путин не способен.

«Предательство... По большому счету, не могу пожаловаться на то, что я сталкивался с каким-то серьезным событием, которое можно было бы назвать предательством. В моей жизни такого не было», - ответил президент на вопрос журналиста (цитата по РИА Новости).

В ходе того же интервью президент России раскрыл секрет своей работоспособности. Отвечая на вопрос о том, что заряжает энергией, Путин заявил, что такой вещью является уверенность в правильности того, что делаешь, и готовность посвятить этому всю жизнь.