Путин раскрыл секрет своей работоспособности

Президент России Владимир Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в соцсетях, рассказал, что лежит в основе его работоспособности.

«Это уверенность в правильности того, что делаешь, и готовность посвятить этому всю жизнь», - заявил глава государства (цитата по РИА Новости).

Таким образом Путин ответил на вопрос Кондрашова о том, что для первого лица страны является «таблеткой», которая заряжает его энергией.

Национальный лидер добавил, что президент не имеет право «выходить из себя» и «проявлять слабость».