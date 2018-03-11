В Сирии мы протестировали 210 новых образцов оружия - Шойгу

Во время российской операции в Сирии военнослужащие протестировали более двухсот новых образцов оружия. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин»

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что российская армия в Сирии получила огромный опыт. Военные проверяли новые образцы вооружений вместе со своими сирийскими коллегами на поле боя.

«То, что мы посмотрели и сделали свои замечания, дополнения, это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше, а с другой стороны, оно будет более эффективным», - цитирует Шойгу агентство «Интерфакс-АВН».

Ранее Владимир Путин поблагодарил за службу участников боевых действий на территории Сирии. Отдельно президент России отметил боевую подготовку наших военных. Собственный опыт современные Вооруженные Силы России приобретают в ходе тактических учений, а также в боевых операциях против террористов.