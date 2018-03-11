Вы что, с ума сошли? - Путин исключил возможность возврата Крыма Украине
«Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - сказал президент.
Фото: скриншот из фильма «Путин»
Крым ни при каких обстоятельствах не вернется в состав Украины, рассказал президент России Владимир Путин в рамках интервью для нового фильма Андрея Кондрашова «Путин». Картина опубликована в социальных сетях.
«Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - заявил глава государства (цитата по ТАСС).
Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.
Несмотря на убедительные результаты референдума, Украина отказалась признавать Крым частью России. Ряд западных стран ввели в отношении РФ санкции.