Вы что, с ума сошли? - Путин исключил возможность возврата Крыма Украине

Крым ни при каких обстоятельствах не вернется в состав Украины, рассказал президент России Владимир Путин в рамках интервью для нового фильма Андрея Кондрашова «Путин». Картина опубликована в социальных сетях.

«Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - заявил глава государства (цитата по ТАСС).

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные результаты референдума, Украина отказалась признавать Крым частью России. Ряд западных стран ввели в отношении РФ санкции.