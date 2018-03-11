Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Саратовской области, который планировали осуществить члены законспирированной ячейки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки», - уточнили в спецслужбе.

Подозреваемые в подготовке теракта были ликвидированы 11 марта 2018. При попытке задержания их во время движения на автомобиле, преступники открыли стрельбу по сотрудникам органов безопасности, ответным огнем они были уничтожены.

В ходе осмотра места происшествия силовики нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом квиваленте с поражающими элементами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению террористического акта.