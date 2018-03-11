Военно-морской флот США лишился головного авианосца

Головной авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) встал на ремонт в сухой док верфи в Бремертоне в штате Вашингтон. Об этом сообщает портал Naval Today.

Отмечается, что плановый капитальный ремонт авианосца завершится в мае 2019 года. Специалисты модернизируют системы управления корабля, обновят боевые системы и подъемники, выполнят работы по защиты корпуса. После этого авианосец выйдет на испытания.

Как сказал руководитель проекта модернизации авианосца USS Nimitz Брайан Фацио, по всей вероятности, этот ремонт станет одним из последних для USS Nimitz.

Авианосцы типа Nimitz являются самыми большими военными кораблями в мире, которые получили название в честь Честера У. Нимица, главнокомандующего флотом США во время Второй Мировой войны.