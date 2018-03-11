Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Огненный столб вырвался из-под земли в Амстердаме: видео

Александра Арсентьева
14:24 11.03.2018
По предварительным данным, причиной происшествия стало повреждение кабеля во время ремонтных работ.
Видео: Actualiteit en Politiek / YouTube

Камера видеонаблюдения сняла, как на одной из улиц Амстердама из‐под асфальта неожиданно вырвался огненный столб, который мгновенно скрывает стоящего неподалеку рабочего. Об этом сообщает газета The Daily Star.

Издание отмечает, что инцидент произошел рядом с Государственным музеем Амстердама. На кадрах видно, как человек в рабочей форме стоит на стремянке недалеко от кафе, вдруг справа от него тротуар выгибается, после чего начинает подниматься черный дым. После этого из земли буквально вырывается огненный столб, который «поглотил» мужчину.

По предварительным данным, причиной происшествия стало повреждение кабеля во время ремонтных работ. В результате инцидента без света остались более 25 тысяч домов, а также были парализованы трамвайные пути в городе. Два человека, которые находились рядом с местом происшествия, получили ожоги. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В сирийской Восточной Гуте сложила оружие первая очередь боевиков
Дата10.03.2018, 22:10
В сирийской Восточной Гуте сложила оружие первая очередь боевиков
Путин: Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения
Дата11.03.2018, 17:14
Путин: Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Дата10.03.2018, 08:27
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Оружие возмездия: как Россия намерена отвечать на новые вызовы и угрозы своей безопасности
Дата11.03.2018, 14:00
Оружие возмездия: как Россия намерена отвечать на новые вызовы и угрозы своей безопасности
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
Дата11.03.2018, 08:40
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
17:14 Армия
Видео
Путин: Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения
16:22 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места ликвидации террористов в Саратовской области
16:13 В стране и мире
Видео
«Вызывает шок»: британские СМИ оценили видео пуска ракеты «Кинжал»
16:10 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, как принимал решение, сбивать ли самолет в день открытия Игр в Сочи
13:21 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео скандального выступления актера Михаила Ефремова в Самаре
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
Шейнин отреагировал на новость о «нападении» на него украинского десантника Видео
Шейнин отреагировал на новость о «нападении» на него украинского десантника
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.