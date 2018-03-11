Огненный столб вырвался из-под земли в Амстердаме: видео

Камера видеонаблюдения сняла, как на одной из улиц Амстердама из‐под асфальта неожиданно вырвался огненный столб, который мгновенно скрывает стоящего неподалеку рабочего. Об этом сообщает газета The Daily Star.

Издание отмечает, что инцидент произошел рядом с Государственным музеем Амстердама. На кадрах видно, как человек в рабочей форме стоит на стремянке недалеко от кафе, вдруг справа от него тротуар выгибается, после чего начинает подниматься черный дым. После этого из земли буквально вырывается огненный столб, который «поглотил» мужчину.

По предварительным данным, причиной происшествия стало повреждение кабеля во время ремонтных работ. В результате инцидента без света остались более 25 тысяч домов, а также были парализованы трамвайные пути в городе. Два человека, которые находились рядом с местом происшествия, получили ожоги.