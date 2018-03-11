В Госдуме предложили Ярошу вместо Воронежа направиться в тюрьму в Воркуте

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил экс-главе движения «Правый сектор»* Дмитрию Ярошу, заявившему, что украинцы могут захватить Кубань и Воронеж, попробовать захватить Воркуту, где для него приготовлена тюрьма. Об этом пишет РИА Новости.

«Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», — сказал он.

Как подчеркнул Калашников, время продемонстрировало правильность выбора жителей Крыма, которых в противном случае «ждала бы такая судьба от таких отморозков».

Накануне Дмитрий Ярош сказал, что у Киева «есть потенциал для захвата ряда территории России, включая Кубань, Воронеж и Ростовскую область».