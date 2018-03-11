Цирк уехал – медведи остались: в Самаре нашли четырех брошенных животных

На одной из автостоянок Самары нашли четырех брошенных медведей. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях. По их словам, животных оставил гастролирующий цирк.

Найденные медведи были голодны и больны. Кроме того, хищники испытали сильнейший стресс из-за того, что в зимнее время находятся не в спячке. Об этом сообщает сайт 63.ru.

Когда о ситуации узнали зоозащитники, медведей начали подкармливать и показали их ветеринарам. Один из хищников оказался болен, но за него и за его собратьев уже можно не беспокоиться - заботу о животных принял на себя городской зоопарк.