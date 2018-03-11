Опубликовано видео скандального выступления актера Михаила Ефремова в Самаре

В Сети появилось видео выступления актера Михаила Ефремова в спектакле «Не становись чужим» в Самаре. На кадрах видно, как актер со сцены разговаривает со зрителями, шутит, в своей речи Ефремов использует ненормативную лексику.

Напомним, в Самаре прошел спектакль «Не становись чужим» с участием именитого артиста. Публика осталась недовольна игрой Ефремова, в социальных сетях сообщали, о том, что актер вышел в нетрезвом состоянии, путал слова и нецензурно выражался.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов заявил, что «выходка» Ефремова была «безобразной». Также он выразил надежду на то, что руководство театра «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой. Позже директор «Современника» Игорь Попов сообщил, что разбирается в данной ситуации.

По словам самого Ефремова, пьеса оказалось слишком сложной для самарского зрителя, и зрители не правильно отреагировали на его выступление.